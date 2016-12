Pisa, torna Gattuso: 5mila tifosi all'allenamento

Gennaro Gattuso torna sulla panchina del Pisa dopo le dimissioni lampo del 31 luglio e lancia subito un messaggio ai tifosi nerazzurri: "Ci vediamo all'allenamento allo stadio. Sarà dura, ma non mi spavento". In pochissimo tempo in città si riaccende l'entusiasmo e all'Arena Garibaldi per il primo allenamento del Ringhio-bis accorrono oltre 5mila tifosi per celebrare l'uomo che li ha riportati in Serie B dopo 7 lunghi anni di assenza.