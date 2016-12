Pisa, Gattuso si presenta: "Non mi spaventa nulla, in campo i giocatori mangeranno l'erba"

E' il solito Gattuso quello che si presenta come nuovo tecnico del Pisa: "Sono stato chiato fin dal primo momento - ha detto Ringhio - Non mi spaventa il fatto di essere venuto qua senza campo, ci alleneremo in strada. Sono arrivate buone proposte dall'estero ma ho preso un impegno e dovevo portarlo avanti. Il paragone con Ventura? Ne devo fare ancora di strada. Prometto che vedrete undici giocatori che mangiano l'erba quando scendono in campo".