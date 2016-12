Pisa, due giorni per "restare" in B

Il Pisa è stato escluso dalla Covisoc dal campionato di serie B. Lo rende noto il club con un comunicato societario precisando di avere "ricevuto comunicazione negativa da parte della Covisoc in merito ai requisiti richiesti per l'ottenimento della licenza nazionale necessaria per l'ammissione al campionato di serie B" e che "il parere negativo riguarda un mero vizio di forma relativo alla fideiussione richiesta". La nota del Pisa afferma che "nei termini previsti dalla normativa federale (il ricorso da depositare entro le ore 19 di venerdì) la società provvederà a regolarizzare la propria posizione". Raggiunta la Serie B dopo sette stagioni nelle categorie inferiori, il Pisa -allenato da Gattuso- ha due giorni di tempo per mettere le cose a posto.

IL PRESIDENTE: "VI SPIEGO TUTTO""Abbiamo già concordato con banca Monte dei Paschi di Siena la fidejussione con la quale sostituiremo quella che ci è stata bocciata dalla Covisoc e così metteremo il Pisa al riparo da qualunque altro eventuale guaio. Siamo assolutamente sereni". Lo ha detto all'ANSA il presidente del Pisa, Fabio Petroni, commentando il verdetto della Covisoc che ha momentaneamente escluso dalla serie B il club nerazzurro.

"La commissione di vigilanza e controllo - ha spiegato Petroni - ha ravvisato che la nostra e altre tre fidejussioni presentate da altrettante squadre di LegaPro non fossero regolari. Noi entro i termini previsti dalla normativa federale, e quindi entro venerdì alle 19, presenteremo ricorso e contestualmente depositeremo una nuova fidejussione. Poi vedremo se aveva ragione la Covisoc o se invece il suo è stato ungiudizio arbitrario. Noi siamo convinti che la nostra documentazione fosse perfettamente regolare".

La polizza fidejussoria presentata dal Pisa era stata sottoscritta con una società bulgara e ammonta a 800 mila euro, come richiesto dalle normative federali. Infine, Petroni osserva che "chi pensa di essere ripescato, come qualcuno sta già dando per scontato, approfittando di queste bucce di banana è semplicemente un illuso: oggi sono in Comune per partecipare a una riunione sull'adeguamento dello stadio e ciò dimostra la nostra assoluta tranquillità e che stiamo lavorando per farci trovare pronti per il campionato di serie B".