Pisa, che caos con Gattuso: il presidente ha scelto Zeman

"Ho apprezzato l'operato del mister in questa stagione anche se non sono state tutte luci, soprattutto perché c'è stata confusione fra il ruolo del tecnico e società. Il Pisa deve molto a Gattuso, ha svolto per la prima volta un percorso completo e di successo. La nostra posizione però è chiara", le parole di Petroni a Tuttomercatoweb.com.



La risposta del dg Lucchesi non si è fatta attendere: "Le dichiarazioni di Petroni sono state inopportune. Quello tra noi nei mesi scorsi è stato un matrimonio senza fidanzamento, né amore. Solo di interesse. A noi serviva un socio finanziatore e a loro faceva comodo entrare nel mondo del calcio. Poi in poche settimane abbiamo capito che il loro modo di fare impresa nel calcio non conciliava con il nostro. Io e Gattuso non vogliamo andarcene, ma senza di lui io non resterei un secondo di più. Ma penso proprio che resteremo noi rilevando la quota di Petroni. Del resto non si resta in Paradiso a dispetto dei santi: tra me e Rino e i tifosi si è creata una chimica che nasce di rado nel calcio e che rappresenta l'ingrediente principale di questo successo sportivo, che può continuare con innesti mirati anche in serie B".



In realtà, il nome di Zeman non è stato fatto. Ma dal Pisa parlano di un tecnico che arriva dall'estero (Lugano appunto) e che in passato ha già fatto bene con i giovani. Tra le tante imprese del boemo, da ricordare la promozione in A con il Pescara nella stagione 2011-2012.