Pirlo vuol dire scudetto. Ecco perché tutti lo vogliono

L'agenda di Andrea Pirlo, giorno dopo giorno, si arricchisce: di eventi, destinazioni e suggestioni. L'ultima, riguarda l'Antalyaspor. squadra turca nella quale milita Samuel Eto'o, si è esposta col suo presidente che ha detto: "Ho parlato con l'agente di Pirlo ed è pronto a venire a giocare da noi". Parole dette così, non sospese nella speranza, ma quasi dettate con la certezza che l'affare è fatto. O quasi.



E il punto d'incontro di Pirlo col suo immediato futuro, ora che l'Mls americana è nella fase finale e il New York City (squadra in cui milita Pirlo) è fuori dai giochi per il titolo, sta diventando un tormentone che sotto Natale -garantito- farà ancora parte della scena mercato. Perché ci sono, nell'ordine: l'Inter che preme; Conte che invita Pirlo a tornare in Italia se rivuole la Nazionale; la Juve che sbotta: all'Inter no; i turchi che lo vogliono; Ancelotti che gli suggerisce di tornare e andare dove ha vinto di più (Milan).

INTER - Mancini lo ha "chiamato", Thohir seguita a dire che è un grandissimo, l'Inter ha bisogno di un uomo d'ordine a metà campo, anche per pochi mesi. Non è una questione di prezzo o di costi, da quel che risulta. Non esistono conferme dirette, ma le voci quotidiane bastano e avanzano per far capire qual è il trend.

JUVENTUS - "Pirlo non andrebbe mai all'Inter, lo conosco. Non tradirebbe mai...". Parole di Beppe Marotta (una decina di giorni fa) e del mondo-Juve. La questione-Pirlo, loro, la gestiscono come una questione di cuore e di sentimenti: vedere il regista dei 4 scudetti andare in Usa a fine contratto e dopo sei mesi sbarcare all'Inter sarebbe, francamente, troppo. Ma come far fronte al problema (eventuale)? Forse proponendo a Pirlo un ritorno alla Juve?

CONTE - "Consiglio a Pirlo di tornare a giocare in Italia: la Nazionale lo aspetta, ma solo giocando con certe tensioni addosso si può riprendere la corsa". Il ct non offre dettagli di destinazioni, ma tant'è. Quel consiglio di Conte... conta.

ANCELOTTI - Carlo Ancelotti si è goduto il miglior Pirlo di sempre, dopo aver avuto l'idea geniale (era il 2002) di cambiargli ruolo e dunque destino: suo e del Milan ancelottiano dal 2003 al 2007, quando sono piovuti onori euromondiali. "Il mio consiglio? Tornare in Italia e andare nella squadra dova ha vinto di più".

TURCHIA - L'ultimo capitolo della saga. Al fianco di Eto'o. Non si sa mai.

LO SCUDETTO - Per ultima, una cifra sulla quale riflettere: Pirlo è l'unico giocatore che negli ultimi cinque anni ha vinto cinque scudetti: col Milan nel 2011 e poi i quattro con la Juve. Nemmeno Ibra, signori degli scudetti, ha fatto tanto (4). Capito perché c'è questa corsa a riprenderselo?