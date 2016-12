Pirlo umiliato, sette schiaffi nel derby di New York

E con questa fanno 4 su 4: la nuova franchigia newyorkese, alla seconda stagione in Mls, non riesce a far suo il derby contro i più quotati Red Bulls. Ma se negli altri tre precedenti il passivo era rimasto assolutamente decoroso (massimo due reti di scarto), stavolta assume contorni grotteschi: tre gol nel primo tempo e quattro nella ripresa mettono in ginocchio la New York azzurra e danno il via alla festa biancorossa. Il match, iniziato con mezz'ora di ritardo per permettere alla Fox di trasmettere i supplementari di Manchester United-Crystal Palace, ha ben poco da dire: al 3' arriva già il primo gol col colpo di testa di McCarty, prima dell'intervallo la doppietta di Bradley Wright-Phillips (42' e 47') sigilla l'incontro.



Nella ripresa, al minuto 51, McCarty si concede il bis di testa, poi Muyl (56'), Veron (83') e Baah (89') decretano l'umiliazione per gli uomini di Vieira. E Pirlo? L'azzurro, come già accaduto nelle recenti uscite, gioca più alto rispetto alla sua solita posizione, stavolta però combina davvero poco: da segnalare una punizione e poco altro, poi esce ad un quarto d'ora dalla fine lasciando il posto a Lampard, all'esordio stagionale dopo l'infortunio. Il New York City, che era in serie positiva da 5 turni (tre vittorie e due pareggi), viene così scavalcato in vetta alla classifica dal Philadelphia Union, che ha pure due partite in meno.