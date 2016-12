Pirlo punta in alto: "Voglio vincere una Champions con la Juve"

16:21 - Dopo la magia da 30 metri contro l'Atalanta, Andrea Pirlo fissa l'obiettivo. "Sono venuto qui per vincere e ci siamo riusciti, sono molto felice - ha spiegato a La Stampa -. Ora però dobbiamo fare il salto di qualità. Prima di smettere voglio vincere la Champions League con la Juventus". Intanto, vietato distrarsi in campionato: "Questo vantaggio non è nulla, bastano una sconfitta e un pareggio e loro sono lì".

Parole pesanti quelle di Pirlo a pochi giorni dalla delicata sfida contro i tedeschi: "Borussia da retrocessione? Non cadremo nel tranello". Andrea non si pone limiti e sprona la squadra in vista del big match di Champions, chiarendo senza giri di parole l'obiettivo finale di una carriera proiettata al futuro. Prima di dire addio al calcio, Pirlo vuole alzare la Champions League con la maglia bianconera. Una dichiarazione di intenti importante, che dà morale a una squadra vogliosa di scacciare i fantasmi del passato nella massima competizione europea e di continuare a dominare in Patria.



"Contro l'Atalanta eravamo ancora arrabbiati, avevamo buttato via due punti: non doveva più ripetersi", ha spiegato Andrea. Dunque guardia alta, sempre. I punti di vantaggio sulla Roma, infatti, non lasciano tranquillo il centrocampista bianconero: "Questo vantaggio non è nulla, bastano una sconfitta e un pareggio. Il campionato resta aperto". Infine una battuta anche su Allegri: "Con il mister è tutto ok, giocavo sempre anche al Milan".