Pirlo, nuova vita a New York: donne e divertimento con David Villa

Un calcio meno stressante ma anche tanto divertimento. E' questa la nuova divita Andrea Pirlo , passato in estate al New York City dopo 20 anni trascorsi a incantare il calcio italiano. In un video postato su Facebook dall'emittente Sbs, si vede l'ex centrocampista della Juve che - a bordo di un'auto decappottabile insieme ad altre sei persone - se la spassa per le vie della Grande Mela. Con l'azzurro c'è anche l'ex Barcellona David Villa, suo compagno a New York.

Ever wondered how Andrea Pirlo and David Villa Sánchez enjoy their downtime in NYC?SBS The World Game - News, Views, Highlights bit.ly/1d6HomK

Pirlo replica: "Nessuna notte brava"Ne' notti brave, ne' accompagnatrici misteriose. Andrea Pirlo, da New York, interviene sul video che lo riprende in giro per la Grande Mela su una decappottabile in compagnia di amici e amiche: ''Sono davvero dispiaciuto di come la stampa abbia strumentalizzato questo video senza prima informarsi'', afferma l'ex bianconero, sottolineando che "il video e' stato ripreso dalla moglie di un amico di David Villa, che ci ha invitati all'inaugurazione del suo ristorante spagnolo a New York. David, il suo amico Alvarez e le rispettive consorti mi stavano accompagnando a casa". L'ex bianconero, riferendosi a chi parlava di 'notte brava', "si augura che in futuro, prima di pubblicare titoli offensivi ad alto richiamo, ci si informi meglio sullo stato della notizia".