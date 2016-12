Pirlo: "La Juve resta la squadra da battere, favorita per lo scudetto"

"Credo che la Juventus sia ancora la più forte: è la squadra da battere, quella più accreditata per vincere lo scudetto". Parola di Andrea Pirlo, premiato come miglior centrocampista centrale dall'Aic in occasione del Gran Galà del Calcio. "L'Europeo è una cosa a cui tengo" ha poi aggiunto il giocatore del New York City. "Farò di tutto per esserci ma la decisione spetta solo all'allenatore". Molto, per Conte, dipenderà anche da un suo ritorno in Italia a gennaio.