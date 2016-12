Pirlo incontra Messi: "Un grande incontro con il migliore"

La sosta natalizia riserva sempre gradite sorprese per il calciatori, che approfittano della pausa per rilassarsi nei luoghi di villeggiatura più in del momento. E così a Dubai può capitare di vedere insieme Pirlo e Messi. Due numeri uno del calcio mondiale che posano insieme per una foto-ricordo speciale. "Un grande incontro col migliore", ha commentato Andrea pubblicando l'immagine sul suo profilo Instagram.