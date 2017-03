Pirlo: "I supplementari con la Germania il momento più bello" 

"Siamo andati in finale battendo la Germania in casa loro, a Dortmund, dove non avevano mai perso" ha ricordato Pirlo che poi ha parlato della finale con la Francia: "E' incredibile quando entri in campo il giorno della finale e vedi la coppa vicino a te, e non sai se riuscirai a sollevarla. E alla fine della partita tu stesso non riesci a realizzare che sei diventato campione del mondo".



L'ex di Juventus e Milan si è poi soffermato sulla finale di Champions League persa contro il Liverpool dopo avere chiuso il primo tempo avanti 3-0. "Ho pianto in campo ma una volta nello spogliatoio, il più triste della mia carriera, c'era così tanta disillusione e amarezza che non riuscivo nemmeno a piangere. C'era un'atmosfera surreale dopo una partita surreale. Perdere in questo modo una finale è qualcosa di quasi irripetibile. Non lo auguro a nessuno".