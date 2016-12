Pirlo, assist al Brescia: "Proverò a salvare il club"

18:21 - Assist e Pirlo è una combinazione che ha fatto scuola in tutto il mondo. Questa volta però il pallone vincente il centrocampista della Juventus lo vuole dare alla squadra che lo ha fatto crescere che si trova a un passo dal fallimento, il Brescia. "Sto soffrendo nel vedere la mia squadra del cuore in queste condizioni - ha scritto al Giornale di Brescia assicurando un impegno concreto per salvare la società -. Ho parlato con gente importante".

"Sapete quanto ho a cuore da sempre le sorti del Brescia - continua l'sms riportato dal quotidiano -, sto soffrendo per la squadra che mi ha cresciuto, la squadra per la quale tifo. Penso di aver fatto tutto quanto è nelle mie potenzialità, parlando a lungo con chi ha in mano la vicenda. Ci saranno altri contatti, non mollerò certo la presa".

Da mesi ormai il Brescia sta vivendo una profonda crisi societaria e il club lombardo è sull'orlo del punto di non ritorno e rischia, questa volta seriamente, il fallimento. Ipotesi che non va giù a Pirlo, bresciano, che farà di tutto per salvare la squadra della sua città e che l'ha lanciato nel grande calcio dal 1994 al 1998.



"NESSUN IMPEGNO DIRETTO"

"Ho a cuore il futuro del Brescia, società con la quale ho un profondo legame affettivo e per la quale nutro grande riconoscenza, ma il mio coinvolgimento non va oltre la sensibilizzazione di alcuni imprenditori relativamente ad un loro eventuale intervento per salvarla". Lo ha precisato all'Ansa il centrocampista della Juventus Andrea Pirlo, in merito alle notizie sul suo impegno nel salvataggio del club con cui ha debuttato in serie A nel '94/'95.