Piqué: "Inter e Milan? Problemi di gestione. Totti deve fare un altro anno"

Totti, Pogba, la Champions e le milanesi. Gerard Piqué ha parlato a 360° ai microfoni di Premium Sport. " Mi piacerebbe che Francesco continuasse per un altro anno per il calcio e per me come spettatore - ha spiegato -. Pogba può servire al Barcellona? Non è una mia decisione... ". Poi sulle difficoltà di Milan e Inter: "Momento difficile soprattutto nella gestione". Infine sulla favorita alla Champions : " Bayern o Real ".

"È molto difficile, è una scelta difficile: non è facile dare una risposta. I favoriti sono il Real e un po’ di più il Bayern, ma le semifinali sono molto aperte", ha continuato Piquè, che poi si è soffermato nuovamente su Totti e Pogba. "Francesco ha dimostrato, nelle ultime partite, che sta continuando a fare gol e anche a essere importante per la squadra. Allora perché non fare un anno in più?", ha dichiarato il centrale blaugrana, augurandosi che il capitano giallorosso non appenda le scarpe al chiodo.



Più vaghe invece le parole sul francesino della Juve: "Se possa servirci per tornare a vincere la Champions l’anno prossimo? (Sorride e glissa, ndr) Non è una decisione mia: è del club, del presidente e dell’allenatore, ma credo che quelli che siamo, la squadra che abbiamo possieda un talento incredibile".



Infine ancora qualche battuta sulla crisi delle milanesi: "Stanno attraversando un momento difficile, specialmente nella gestione, ma spero che tornino presto. Sono due squadre che hanno un prestigio mondiale, una storia importante e giocarci contro a me piace, perché sono squadre di livello internazionale e l’ambiente allo stadio è sempre fantastico".