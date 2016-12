Piquè contro il Real: "Spero il peggio per loro"

Tra Barcellona e Real Madrid c'è una rivalità infinita molto sentita tra tifosi e giocatori. Gerard Piqué non lo nasconde: "Il rapporto fra Real Madrid e Barcellona è passionale, quando a uno va bene, all'altro va male. Per questo spero che il Real Madrid vada nel modo peggiore possibile. Spero che i Blancos perdano sempre, amo il mio club e non aspettatevi che cambi sotto questo punto di vista". Poi un retroscena molto curioso : "Ho visto Real-Juventus della scorsa stagione di Champions davanti alla tv con indosso la maglia di Buffon".

Il difensore è al centro delle polemiche dopo la notte brava in ritiro con la Nazionale e, con una conferenza stampa, ha voluto precisare: "Il mio impegno con la maglia della Nazionale è sempre stato massimo. I tifosi hanno il diritto di fischiare e criticare. Se c'è qualcosa per cui mi preoccupo è per Del Bosque e per i miei compagni. La situazione è questa e dobbiamo accettarla. Non credo invece che il problema sia legato al rapporto fra la Catalogna e la Spagna. Ho sempre dato il massimo per la Nazionale".

Niente addio alla maglia roja: "L'ultima cosa che farei sarebbe lasciare la Nazionale. - ha affermato il difensore - Non so per quanto continuerò a giocarci: un giorno, un mese, un anno... Fin quando il Ct si fiderà di me, io non mancherò".