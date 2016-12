Pioli: "Vinciamo per l'orgoglio"

Stefano Pioli carica la Lazio alla vigilia del derby: "Il derby è il derby, è una partita a sè, speciale. Ci serve soprattutto per l'orgoglio, è un'occasione per dare il massimo e per dimostrare che valiamo questa maglia. Vincerlo non significherebbe cancellare questa stagione ma sicuramente renderla meno amara e darci un'iniezione di fiducia verso il finale. Mi piacerebbe tantissimo vincerlo. Mi manca questa soddisfazione, questa emozione".

"Vedo la squadra pronta a una partita così, ho visto la volontà e la determinazione giusta nei loro occhi - ha proseguito il tecnico della Lazio in conferenza stampa - I giocatori che metterò in campo saranno all'altezza, abbiamo capacità e qualità per poter fare bene domani. Dovremo fare una prestazione con tanto spirito di sacrificio, ordine, equilibrio e velocità. Partiamo sfavoriti? Il calcio è pieno di partite in cui non si pensava di vincere e invece ci siamo riusciti, o viceversa. Rispetto sicuramente c'è, ma siamo anche consapevoli che ce la vogliamo giocare fino alla fine. Non ci sarà tanto pubblico? E' tutta la stagione che questa situazione si porta avanti, più siamo allo stadio e più forti siamo". Domani sarà il primo derby di Pioli contro Luciano Spalletti: "Sono cambiate parecchie cose, l'aspetto mentale è cambiato perché i risultati positivi ti fanno tornare la fiducia. Conosciamo i nostri avversari e le loro qualità, ci siamo preparati molto ma pensiamo a noi stessi. Speriamo che il risultato possa dipendere solo da noi e che non ci siano altre situazioni...". Riguardo il suo futuro: "Sono concentrato sulla partita di domani, ho preparato con i miei ragazzi la partita nel miglior modo possibile, lavorando su certe situazioni che, mi auguro, possano darci dei vantaggi in campo".