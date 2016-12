Pioli: "Vincere il derby, per noi significa svolta"

"La Roma è una squadra forte, lo sappiamo tutti, anche loro. In questi hanno investito tantissimo per vincere qualcosa, ma noi vogliamo vincere questa partita. Sarà il campo a parlare, il derby esula dai pronostici, non ci sono favoriti. Sono partite che vanno vissute dall'inizio alla fine con concentrazione".

Così il tecnico della Lazio, Stefano Pioli, alla vigilia del derby con i giallorossi. "E' una partita delicata? E' delicata e importante ma ne abbiamo avute anche nella passata stagione - ricorda -. In tutte le stagioni ci sono delle partite della svolta e questa può esserlo. I miei giocatori hanno dei valori e lo abbiamo dimostrato, ma non con la continuità necessaria per raggiungere grandi risultati finali. E' quello che ci manca. E' troppo facile credere nella squadra solo quando vince, ma io ci credo in questa squadra e se vuole crescere in questi appuntamenti dobbiamo farci trovare pronti".

Pioli poi torna a parlare del derby della passata stagione che ha deciso la classifica finale. "Se Yanga-Mbiwa non avesse segnato saremmo arrivati secondi? Se mio nonno avesse avuto... -scherza -. Non ci pensiamo l'anno scorso abbiamo portato a casa risultati importanti. Siamo chiamati a pretendere il massimo per far diventare positiva anche questa stagione. E vincere il derby potrebbe essere molto positivo".