Pioli: "Serve soltanto vincere. Ce la faremo"

Gli israeliani sono il pessimo ricordo del debutto europeo, quello 0-2 a San Siro (era il 15 settembre) che era l'istantanea di una crisi che sarebbe arrivata addosso all'Inter tre settimane dopo. Un ko che ha complicato, e reso quasi impossibile, il percorso europeo. Tanti gli assenti, oltre a quelli non iscritti nella lista Uefa (Kondogbia, Joao Mario, Gabigol e Jovetic). Ko Medel, non convocati Santon e Palacio. Ma non si parla di emergenza. E Pioli racconta i progetti di questa vigilia.



Ed ecco Pioli. Dopo il derby che Inter sarà?

"Abbiamo dimostrato carattere, vogliamo dare il massimo anche domani. Non sarà facile, ma cercheremo di vincere".

L'Hapoel, poi Fiorentina e Napoli. Quali sono i pensieri?

"Stiamo lavorando su tutte le situazioni. Non abbiamo tempo, ma vogliamo fare bene. Quello che conta sarà domani, non pensiamo per ora alle prossime partite".

Che avversario sarà l'Hapoel Beer?

"Tosto. In campionato sta andando bene e abbiano rivisto la gara dell'andata. Sarà una sfida difficile, ma dovremo emergere".

Che effetto le fanno i continui discorsi su Simeone?

"Nessun effetto. Voglio solo lavorare, sfruttare questa grande occasione e portare l'Inter dove è giusto che stia, in alto".

Domani è l'ora di Banega. Giocherà? E in quale ruolo?

"Stiamo parlando di un grande calciatore, innanzitutto. Io non boccio nessuno. A me piace un centrocampo dinamico, lui sa giocare molto bene fra le linee. Non posso dire se giocherà dall'inizio".

Una partita decisiva, questa di domani. Troppo presto?

"No, arriva nel momento giusto. E' come scalare una montagna, ci proveremo e..".

La qualificazione dell'Inter passa anche dalla sfida tra Southampton e Sparta Praga.

"Non guardo in casa d'altri. Se il loro risultato farà o meno la nostra fortuna. Noi dobbiamo vincere senza altri pensieri. Noi saremo pronti, senza avvertire pressioni particolari, se non quella di voler vincere"".