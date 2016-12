Pioli non molla: "Fiorentina? Possiamo vincere"

Stefano Pioli , allenatore della Lazio , ha parlato in conferenza stampa a Formello alla vigilia dell'importantissima sfida contro la Fiorentina sottolineando come il momento biancoceleste sia delicatissimo e occorra una vittoria: "Col Carpi non abbiamo sfruttato le occasioni, ho fatto fatica ad accettare il risultato. Domani abbiamo un'altra occasione, è il bello della nostra professione. Abbiamo la capacità di giocare in Europa anche l'anno prossimo" .

Insomma un Pioli carichissimo, alla ricerca di un risultato positivo anche fuori casa: "La stagione non è chiusa qui, abbiamo la capacità di scalare posizioni. Siamo mancati in continuità, a parte uno spezzone di campionato. E' normale essere in questa posizione, non sempre abbiamo messo in campo la nostra qualità. Tutti vogliamo vincere, c'è poco tempo. Le aspettative sono giustamente superiori. Io e lo staff siamo vicini ai giocatori, tutti si devono far aiutare. Insistiamo sul lavoro, anche se ora i risultati non ci danno ragione". Infine sul nuovo acquisto Bisevac e sui viola: "Ho avuto una buona impressione, è un giocatore esperto e di personalità. Sousa? E' un grande tecnico, ha perfezionato la Fiorentina con le sue idee,squadra con grandi capacità".