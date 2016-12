Pioli: "La mia Lazio vuole stupire ancora"

C'è anche lo spazio per pensare alle stagioni che verranno, a Pioli di casa-Lazio. "Il rinnovo del mio contratto? Non se ne parla, oggi penso solo alle partite che ci aspettano, anche perché il rinnovo è una pura formalità. Abbiamo raggiunto un obiettivo, ma puntiamo più in alto".

Quanto è difficile battere l'Inter? "E' una squadra con un grande potenziale offensivo, e per batterla dovremo fare un passo in più a livello di continuità, di prestazione. Servono grandi prestazioni per arrivare in Champions League, per completare al meglio la stagione".

De Vrji giocherà? "Non credo che giocherà. Spero possa giocare la prossima partita".

E Anderson? "E' un ragazzo che lavora molto, che sta crescendo, non bisogna avere fretta e lui lo sa. Ha fatto cose splendide ed è importante anche quando non gioca".