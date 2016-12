Pioli: "La Lazio è viva, lotteremo per l'Europa fino alla fine"

"L'imperativo è fare bene, e per noi far bene vuol dire vincere - ha proseguito Pioli in conferenza stampa - Troveremo un avversario in buone condizioni che vorrà fare la partita. Un avversario in salute, una squadra viva. Delneri cercherà di mettere in campo la miglior squadra possibile ma è quello che cercherò di fare anche io. Per come i miei giocatori stanno lavorando, credono nell'Europa. Malgrado la classifica non sia quella che volevamo, stanno lavorando con grande convinzione, determinazione e voglia. E' vero che domani sarà importante, ma lo sarà anche la gara contro il Galatasaray".



Contro il Verona la Lazio dovrà fare a meno del sostegno del pubblico nella curva nord e dei distinti. "Io preferisco giocare in uno stadio pieno anche se critico e polemico che ti dà stimoli, piuttosto che in uno stadio vuoto - ha proseguito Pioli replicando a Delneri ("Non so se sarà un bene o un male, di certo la Lazio non riceverà fischi").