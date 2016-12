Pioli: "E' tornata la vera Lazio"

Vittoria fondamentale per la Lazio , che in 10 batte il Rosenborg 3-1. "Sapevo che questo girone sarebbe stato difficile, per noi era importantissimo vincere - dice Pioli dopo il match -. La partita si era messa male, dobbiamo smetterla di commettere questi errori. Serviva fare uno sforzo in più, correre per il compagno e giocare per la squadra è la nostra mentalità. Ora abbiamo qualità e spirito giusto, cosa che ci è mancata in precedenza".

Il tecnico biancoceleste spiega la scelta di togliere Onazi dopo l'espulsione di Mauricio: "Avevamo bisogno dell'esperienza di Mauri in un ruolo non suo, l'avevo provato in settimana lì. Avevamo studiato bene i nostri avversari e non volevamo rinunciare alle nostre armi. Ho chiesto sacrificio agli esterni, lo hanno fatto bene. Non volevo togliere qualità alla squadra, ho giocatori con grande gamba, hanno fatto bene". Sul rosso dopo sei minuti: "Ha commesso un'ingenuità grave, che fa pensare a poca concentrazione. Non deve succedere in un ruolo così delicato. Dobbiamo eliminare certe disattenzioni per essere ambiziosi e fare bene".



Dopo un periodo difficile, la squadra sembra essere tornata sui livelli dello scorso anno: "Abbiamo vissuto un'estate difficile, ma sto rivedendo la vera Lazio e i miei veri giocatori. Abbiamo qualità e spirito giusto, cosa che ci è mancata in precedenza. Ora lottiamo e giochiamo sapendo di avere tanta buona qualità. Peccato per la sconfitta di domenica, ci siamo solo inceppati, dobbiamo insistere e migliorare tanto. Bisogna assolutamente continuare così".