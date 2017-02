Pioli e la bestia nera Roma: al suo fianco il talismano Zhang Jindong

Trentuno punti in tredici partite, un ritmo forsennato che sinora, però, ha portato l'Inter a guadagnare un solo punto sulla Roma. Domenica, quindi, una sfida chiave per le prospettive Champions dei nerazzurri, in un rendez-vous particolare per l'artefice della rinascita nerazzurra. Per Mister Pioli i giallorossi rappresentano infatti una sorta di bestia nera, un piccolo tabù (contando gli ultimi tre ko consecutivi) da sfatare.



Che per il tecnico nerazzurro non sia un incontro facile lo dicono i numeri, lo dice la storia. Detto che proprio a un ko contro la Roma (3 aprile 2016, 1-4) si deve il suo allontanamento dalla Lazio, nel complesso su 15 incontri (13 in campionato e 2 in Coppa Italia sulle panchine di Parma, Chievo, Bologna e Lazio) le statistiche parlano di 9 ko, 5 pareggi e 1 solo successo (3-2 del suo Bologna all'Olimpico del 16 settembre 2012).



A sostegno del tecnico nerazzurro che ha però sin qui riportato successi, sorrisi e punti in casa Inter, ci sarà domenica sera la proprietà cinese e il talismano Zhang Jindong, a San Siro per la quinta volta in stagione dopo aver assistito alle vittorie contro Juve, Fiorentina e Lazio e al pareggio con il Palermo.



Il numero uno di Suning è atteso per domani a Milano. Come già era avvenuto all vigilia della sfida pre-natalizia contro i biancocelesti (netta vittoria per 3-0), Zhang è atteso alla Pinetina per incontrare il tecnico e la squadra. Poi in agenda, assieme al figlio Steven, un faccia a faccia anche con il socio di minoranza Erick Thohir per progettare la prossime mosse. E infine, come detto, domenica sera al Meazza: contro la Roma, per tenere vive le speranze Champions.