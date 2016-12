Pier Silvio: "Ibrahimovic? Magari tornasse, vediamo..."

Pier Silvio Berlusconi analizza Bacca e Bertolacci. "Bertolacci lo conosco: l'ho seguito anche la scorsa stagione, è bravo, giovane e italiano. Avevamo bisogno di un innesto in quel reparto ed è un ottimo acquisto. Pagato tanto? No, non è vero. Bacca? Sono sincero e dico che non lo conosco così bene per esprimere un giudizio, ma mi fido delle persone che mi assicurano che sia molto forte".



E le prospettiva per la stagione 2015-16. "La Juve ha perso molto con le cessioni di Tevez e Pirlo e per dire che campionato potrà fare sarà necessario vedere con chi li sostituirà. L'obiettivo del Milan? Lottare per tornare in Europa League è il minimo, anche se il Milan deve puntare a qualificarsi subito per la Champions e quindi ai primi tre posti. Con Mihajlovic possiamo farcela: è un tecnico di polso, di carattere, uno che trasmette determinazione. Ci voleva uno come lui. Il nuovo stadio? Magari lo chiameremo Premium Stadium, ma da nostalgico vorrei che il Milan restasse a in un San Siro restaurato. A me il Meazza porta alla mente bei ricordi e da tifoso lasciarlo non sarà facile. Balotelli? Ormai non posso dire più niente di positivo neanche io che l'ho sempre difeso".