Pier Silvio Berlusconi: "Il Milan? Papà è un genio..."

"Il Milan valutato un miliardo? Evidentemente qualcuno è un genio". E' la battuta di apprezzamento per papà Silvio Berlusconi che arriva da Pier Silvio , vicepresidente e ad Mediaset. L'accordo con Mr. Bee Taechaubol "mi è sembrata un'operazione brillantissima - continua -. Abbiamo fiducia nel potenziale commerciale della borsa di Hong Kong, è una sfida ambiziosa ma c'è la possibilità di pensare in grande e guardare al futuro".

Parlando a margine della presentazione della nuova offerta di Premium, Pier Silvio Berlusconi non si sottrae alle domande dei cronisti anche sul calcio. "Anzi, proprio in questo si sono trovati lui e mio padre", dice ancora riferendosi all'accordo raggiunto con Mr Bee.



Quanto all'opzione di maggioranza, "che io sappia nell'accordo non c'è" e in ogni caso "saremo noi come Fininvest a decidere cosa fare".



Resta il tempo per un pensiero sull'arrivo di Mihajlovic: "Mi piace: mi sembra l'uomo giusto perché è molto deciso e ha esperienza. Il Milan deve essere riprogettato".