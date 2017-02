Pescara, Sebastiani: "Zeman? Ipotesi futura, ora la escluderei"

Il campionato è compromesso con una squadra da record negativo incapace di vincere una partita sul campo. Dopo l'addio di Massimo Oddo , il presidente del Pescara Sebastiani ha pensato a Zdenek Zeman: i due si sono incontrati a pranzo ma il patron non si sbilancia: "E' stato un incontro in ottica futura. Escluderei l'ipotesi che arrivi ora. Questa squadra non è adatatta a lui. Probabile che resti Zauri fino a fine stagione".

Zeman è stato protagonista della storica promozione in serie A del 2012, quando ha lanciato calciatori come Insigne, Immobile e Verratti. In chiaroscuro l'ultima esperienza in Svizzera sulla panchina del Lugano. Il primo anno arriva la salvezza all'ultima giornata nella Super League. Ma poi il 4 giugno del 2016 il boemo lascia, contestando alla società poca chiarezza e professionalità.