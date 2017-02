Pescara, Sebastiani pensa a Zeman

Il campionato è compromesso con una squadra da record negativo incapace di vincere una partita sul campo. E così dopo l'addio di Massimo Oddo e con la piazza in fermento il presidente del Pescara Sebastiani è pronto a richiamare il salvatore della patria. Già oggi è previsto il faccia a faccia con Zdenek Zeman . Il boemo è stato scelto per ricostruire sulle macerie e per questo è pronto un contratto di un anno e mezzo.

Zeman è stato protagonista della storica promozione in serie A del 2012, quando ha lanciato calciatori come Insigne, Immobile e Verratti. In chiaroscuro l'ultima esperienza in Svizzera sulla panchina del Lugano. Il primo anno arriva la salvezza all'ultima giornata nella Super League. Ma poi il 4 giugno del 2016 il boemo lascia, contestando alla società poca chiarezza e professionalità.