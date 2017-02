Pescara, riecco Zeman: "Salvezza dura, ma faremo divertire la nostra gente"

Zdenek Zeman è tornato ufficialmente ad essere l'allenatore del Pescara. Il boemo ha diretto il primo allenamento con la squadra biancazzurra: "Voglio provare a far divertire questa gente - ha commentato il boemo -, anche se essendo ultimi abbiamo qualche limite. Non voglio che la stagione finisca come squadra peggiore d'Europa in termini di risultati. Sono tornato perché devo qualcosa al Pescara, la salvezza è dura ma dobbiamo provarci".