Pescara, Oddo: "Farei giocare Lapadula, è il più forte attaccante del Milan"

"Gli ho detto di tenere duro perché secondo me non ha nulla da invidiare agli attaccanti del Milan". Sono parole al miele quelle dell'allenatore del Pescara, per l'attaccante protagonista della promozione in A degli abruzzesi, nella scorsa stagione.



Senza il suo bomber, il Pescara fa fatica a fare risultato, non a creare gioco: "I complimenti fanno sempre piacere, l’importante è che vengano tramutati in rabbia per continuare a credere nella tua filosofia di gioco - dice il tecnico - Evidentemente il Milan ha fatto zero errori e noi uno, quindi è giusto aver perso”.



Oddo difende anche i suoi di attaccanti: "Se Donnarumma ti prende la palla da sotto l’incrocio è difficile dare la colpa a qualcuno: contro di noi tutti fanno i miracoli… Ma non deve essere una scusante: dobbiamo continuare a giocare a calcio, cercando di limare i nostri errori - continua - Praticamente siamo scesi in campo con la squadra dell’anno scorso più Aquilani, ma senza Lapadula e senza Torreira: dobbiamo crescere, ma la nostra strada è questa: abbiamo qualità e dobbiamo sfruttarla giocando".