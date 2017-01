Pescara, Oddo: "Non so se è giusto giocare"

Lo stadio Adriatico è agibile dopo il sisma che ha interessato ancora una volta il Centro Italia, e così si giocherà regolarmente Pescara - Sassuolo , ma il tecnico degli abruzzesi Massimo Oddo avrebbe preferito fermarsi scosso dalla tragedia che ha colpito l'albergo Rigopiano: "Il fatto che ci siano sopravvissuti è una cosa bella. Non so se ha senso giocare, ma ci sono tanti eventi negativi e, purtroppo, non si può fermare tutto".

"Siamo rimasti molto colpiti da quello che sta succedendo - ha aggiunto Oddo - non più di due mesi fa siamo stati lì per fare una seduta atletica. Siamo vicini a tutte le famiglie. E' un grande dolore ma è giusto giocare. Daremo tutto anche per chi sta vivendo questo dramma. Non è una partita decisiva, ma se battiamo Sassuolo e Fiorentina nel recupero potremmo riaprire il campionato".