Pescara, Oddo: "Col Milan per me è una gara particolare"

Per me domani sarà una gara particolare". Non si nasconde Massimo Oddo , che sfida il Milan da avversario con il suo Pescara . "Siamo un po' in difficoltà a livello di formazione: Manaj non sta bene, si è fermato Zuparic e continuiamo a essere in difficoltà numerica", ha detto l'allenatore degli abruzzesi, ancora a caccia della prima vittoria sul campo. "Gli undici che giocheranno dovranno dare tutto", ha proseguito Oddo.

"Cerco di scegliere sempre chi sta meglio e chi mi può dare certezze. Se un giocatore non va in campo vuol dire che non mi ha dato l'impressione di avere quelle due caratteristiche", ha spiegato Oddo in conferenza stampa, ricordando di non poter contare ancora su Verre, Gyomber e Bahebeck infortunati.



L'allenatore del Pescara resta sulla graticola, perché i risultati non sono quelli sperati. Pur creando molto ed esprimendo un gioco propositivo, i biancoazzurri hanno perso 5 partite e pareggiato quattro volte, conquistando i 3 punti solo a tavolino contro il Sassuolo, che li aveva sconfitti in campo.