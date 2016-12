Peruzzi incorona Donnarumma: "Ha tutto per diventare un grandissimo"

Ai microfoni di "4-4-2", Angelo Peruzzi ha parlato di Gigio Donnarumma . "Ha tutto per diventare un grandissimo - ha detto il club manager della Lazio -. Sta facendo bene, poi penso che un giudizio definitivo lo potremo dare dopo 4-5 stagioni in Serie A". Sulla richiesta di Ventura di anticipare il via del campionato. "Sicuramente se ne può parlare, ma ci sono varie problematiche: giocare 4 giornate con il mercato aperto non mi sembra il massimo".

Guai a paragonare Donnarumma a Buffon. "E’ impossibile fare un paragone tra i due, anche perché Buffon ha scritto la storia, sta ancora bene e sta facendo benissimo - ha spiegato Peruzzi -. Sul fronte opposto Donnarumma ha l’età dalla sua parte: a 17 anni, è titolare in Serie A, ha dei mezzi fisici importantissimi e il suo modo di stare in porta mi ha impressionato. E’ altissimo ma è anche molto agile e rapido e quando prende gol rimane tranquillo e non accusa il colpo: questo aspetto è molto importante per un portiere e per la difesa".



Su quando Buffon dovrebbe smettere. "Penso che sia un discorso molto soggettivo, ognuno si sente quello che deve fare. Non esiste una data per decidere, dipende tutto dallo stato psicologico e fisico: io quando ho smesso avevo moltissimi problemi fisici e se avessi continuato a giocare avrei fatto dei brutti campionati, bruciando quello di buono che avevo fatto in carriera".



Il club manager della Lazio ha detto la sua sul momento positivo della squadra di Inzaghi. "In questo momento stiamo facendo molto bene, stiamo cavalcando l’euforia e i ragazzi hanno capito che il risultato lo fa la squadra e non i singoli: se continueremo a capire questa cosa arriveremo lontano. La gestione di Keita da parte di Inzaghi? E’ stato bravissimo a gestire tutte le situazioni nel migliore dei modi. Tutti i giocatori si sentono parte del progetto, anche l’ultimo della rosa ha trovato spazio".