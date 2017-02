Perisic si prepara al ritorno: "Quest'Inter per me è un sogno"

La punizione del dopo-Stadium è esaurita: un turno. E Ivan Perisic si prepara al ritorno in campo, a Bologna. Si riparte. Con quel progetto-Europa che gli interisti dell'era-Pioli (28 punti in 12 partite, risalita dal decimo al quarto posto in due mesi e mezzo) hanno messi in cantiere: Europa League, progetto leggero, terzo posto e quel che sarà come obiettivo al top con vista Champions.



E in una intervista video al canale della Fifa, Perisic parla di tuto un po'. "Ho sempre avuto il sogno di diventare un giocatore importante per la Croazia e per una grande squadra, fin da bambino. E adesso l'ho realizzato: gioco nell'Inter e in Nazionale".

Prima dell'Inter, per lui l'avventura in Bundesliga. "Le differenze tra il calcio tedesco e quello italiano? In Bundesliga puoi trovare maggiori spazi, invece in Serie A c'è molta più tattica. Sto imparando - spiega il numero 44 nerazzurro -. Qui all'Inter mi trovo benissimo, parliamo di un grandissimo club che ha vinto la Champions League nel 2010. Non appena seppi del loro interessamento, non ci pensai su due volte e spinsi tanto per arrivare a Milano. La città è bellissima, speriamo di migliorare tanto in questa stagione".