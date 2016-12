Perisic e la rimonta Juve: "E' la grande favorita per lo scudetto"

La grande rimonta della Juventus in campionato sta preoccupando chi sta davanti. In testa alla classifica c'è l'Inter di Perisic: "Credo che i bianconeri siano i grande favoriti per il titolo, ma anche Napoli e Fiorentina sono pericolose". Il centrocampista croato ha parlato a margine di un memorial indoor nel suo paese: "Dobbiamo e possiamo fare meglio di quanto stiamo facendo. Siamo felici di essere in testa alla Serie A".