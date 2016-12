Perin a Marchisio: "In bocca al lupo Claudio, so cosa stai provando"

L'infortunio di Claudio Marchisio, oltre a preoccupare tutti in ottica Nazionale, ha suscitato la solidarietà di tutto il mondo del calcio. L'ultimo messaggio di affetto arriva da un altro calciatore che salterà l'Europeo e cioè di Mattia Perin attraverso i social: "Io so quello che stai provando... In bocca al lupo Claudio Marchisio. P.s. Tra un esercizio e l'altro...ci vediamo insieme gli Europei?". La risposta è arrivata subito: "E' una buona idea amico mio".