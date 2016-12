Perez se lo può permettere: "Kovacic? Migliora la panchina Real"

"Con Kovacic abbiamo migliorato la panchina del Real Madrid". Florentino Perez l'ha detta così, col candore del miliardario presidente del Real Madrid che può permettersi tutto: anche un panchinaro da 35 milioni di euro, prelevato ad agosto dall'Inter. Poi si vedrà. Se saprà farsi spazio alla corte di Rafa Benitez, bene. Altrimenti, saluti e baci. Si cambia.

Non è strafottenza, e nemmeno un calcio alla "miseria" (si fa per dire) verso l'altro calcio, quello che non è Madrid, Barcellona, Manchester, Chelsea o Paris St Germain, ovvero quel pugno di club senza vincoli di spesa, seppure in regime europeo di Fair Play finanziario. E' che loro, quei pochi, possono permettersi -come ha raccontato Perez a Cadena Ser- di parlare col proprio allenatore ragionando così: "Benitez conosce bene Kovacic, perché l'ha visto giocare per due stagioni in Italia, e così ci siamo detti: per migliorare la nostra panchina, vale la pena cercare di ingaggiarlo? Abbiamo deciso di sì".

Al capitolo spesa, hanno badato quasi distrattamente. Un assegno da 35 milioni di euro. Affare fatto.