Perez: "L'errore non è nostro. Il Real non ha sbagliato"

Il Cadice ha fatto, ovvio, ricorso. Il Real, altrettanto ovvio, non ci sta. E Perez dice: "La squalifica di Chyrishev non è mai stata notificata direttamente al giocatore. Dunque non va applicata. E anche se lo fosse in questo momento, non avrebbe efficacia. Per noi, non c'è errore. Se l'errore è stato fatto, è di chi non ha notificato la squalifica". (Cheryshev l'anno scorso al Villarreal aveva collezionato 3 cartellini gialli in Coppa del Re, dunque deve scontare un turno di squalifica in Coppa del Re per somma di ammonizioni).

Perez ha aggiunto: "La sanzione non è stata notificata né al giocatore, né -voglio precisare- al Real Madrid. La Federcalcio non ha comunicato niente e dunque il Real non può essere accusato di aver schierato un giocatore in posizione irregolare. Chi dice che abbiamo ricevuto documenti dalla Federcalcio, dice una cosa non vera".