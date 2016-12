Per Napoli-Carpi i tifosi azzurri saranno "tutti Koulibaly"

"Siamo tutti Koulibaly". L'idea è un'iniziativa, che si fa diffondendo via web a Napoli, fra i tifosi del Napoli, i 40mila che domenica saranno al San Paolo. C'è Napoli-Carpi, ultima tappa prima della Grande Sfida con la Juventus. C'è il sogno-scudetto e una squadra che è uno squadrone. L'entusiasmo di una città, contagioso e quel che serve per aggiungere carica a Sarri, Higuain, Hamsik e compagni.



E poi c'è Koulibaly, il gigante della difesa al centro di quella vergogna perpetrata all'Olimpico, mercoledì, nel corso di Lazio-Napoli e la partita portata a termine, così ha scritto l'arbitro Irrati nel suo referto, solo per volontà della Questura, perché quei cori non erano mai cessati, fino alla fine e nonostante lo stop. Qualcosa ha fatto il Giudice sportivo. Qualcosa (molto) intendono fare i tifosi del Napoli che stanno pensando, appunto, a stampare le foto di Koulibaly e di adoperarle come maschere, per essere sugli spalti a gridare, e mostrare, che "siamo tutti Koulibaly".