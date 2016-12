Per L'Equipe è Neuer il miglior giocatore del 2014

13:43 - In attesa della consegna del Pallone d'oro (12 gennaio) L'Equipe ha stilato la lista dei 100 migliori giocatori del 2014. Il quotidiano francese mostra coerenza e mette sul podio i tre finalisti: Neuer, Cristiano Ronaldo e Messi. In questo preciso ordine, perché secondo L'Equipe il migliore dell'anno è stato proprio il portierone tedesco. Primo italiano in lista Pirlo (34) mentre il migliore della serie A è Pogba, 19esimo in classifica.



A completare la top ten, nell'ordine che segue, sono: Robben, Lahm, Di Maria, Neymar, Mueller, Suarez e Ibrahimovic. Il Real Madrid può vantare, tra i 100 scelti dalla redazione dell'Equipe, anche Kroos, Benzema, Bale, James R, Luka Modric, Sergio Ramos, Varane, Khedira, Marcelo, Keylor Navas e Carvajal. Il Barcellona, oltre a Messi, Neymar e Suarez può contare anche su Mascherano, Iniesta, Busquets, Claudio Bravo, Alves, Rakitic e Jordi Alba. Bene anche l'Atletico Madrid con Godin, Mandzukic, Koke, Griezmann, Miranda, Arda, Gabi, Tiago e Juanfran in classifica.



Per la Juventus, oltre Paul Pogba al numero 19, ci sono Andrea Pirlo (34), Arturo Vidal (36), Gianluigi Buffon (69) e Stephan Lichtsteiner (93). La Roma risponde con Daniele De Rossi (73), Gervinho (95) e Manolas (99). Per Miro Klose della Lazio un ottimo 51esimo posto. Tra i primi cento anche la Fiorentina con Cuadrado (79) e il Napoli con Zuniga (97). Tra gli italiani da segnalare anche Marco Verratti del Psg, posizionato al numero 47.