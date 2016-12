Pepe: "Anni duri, ma ora sto bene"

17:41 - Simone Pepe, reduce da un lungo infortunio alla gamba destra, è tornato ad allenarsi regolarmente con la Juventus e ringrazia i compagni di squadra per averlo sempre sostenuto. "Sono stati anni duri - ha detto in un'intervista sul sito della Juventus -. Ma se hai voglia di tornare a giocare lo devi fare. Nell'ultimo periodo in particolare, il gruppo mi è stato veramente vicino. La compattezza è uno dei segreti di questa squadra".

Pepe ricorda anche i suoi primi tempi in bianconero, quando la Juve non era ancora diventata una macchina da gol e vittorie. "Ho vissuto quattro anni importanti, compreso il primo con Delneri, anche se la stagione non andò benissimo".



E ora che l'infortunio è rimasto solo un ricordo, il suo entuasiasmo è alle stelle. "Sono quattro o cinque mesi che sto bene e mi alleno con la squadra tutti i giorni, sono a disposizione di Allegri. Qualcuno avrebbe potuto pensare che i cambiamenti di quest'estate ci avrebbero potuto frenare, invece ci stiamo ripetendo ad altissimo livello, grazie alla forza del gruppo e all'allenatore".