Pepe a Premium Sport: "La Juve può battere il Bayern"

I bianconeri hanno tre infortunati importanti: "Mancherà Dybala ma ci sarà Morata, che lo scorso anno portò la Juve in finale. Penso che conterà soprattutto l'aspetto mentale, Guardiola è un allenatore straordinario, che ha cambiato la cultura calcistica del Bayern, facendolo assomigliare al Barcellona. Ha a disposizione grandi giocatori. Giocherei a 3, negli ultimi anni la Juve ha fatto benissimo, ma non ci sarà Chiellini e credo che sia l'assenza più pesante per la Juventus".



Pepe è rimasto legato alla Juve: "I tifosi bianconeri mi hanno sempre dimostrato il loro affetto, anche quando sono tornato allo Stadium con la maglia del Chievo. La cosa che mi piace di Allegri è che non si piange mai addosso, sa caricare i suoi giocatori in vista di gare importanti. Quest'anno la Juve è partita malissimo ma sono stati tutti bravi a tornare in carreggiata. Buffon? non c'è bisogno che batta record per capire di chi stiamo parlando, è un grandissimo portiere, fortissimo, oltre a essere un bravo uomo".



Il suo futuro è ancora a Verona: "Sono grato al Chievo e sono molto contento di essere qui. Spero di rimanere perché l'ambiente è veramente ottimo".