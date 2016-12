Peluso, tweet contro la Roma: "Colpa del 'sistema'?". Nainggolan risponde: "Parli pure?" 

17:52 - "Con la Roma non sono fortunato l'anno scorso mi hanno annullato un gol regolare, ieri ne hanno regalati due irregolari. E' colpa del SISTEMA?": così, in un tweet, l'ex Juventus e oggi giocatore del Sassuolo, Federico Peluso, il giorno dopo il pareggio dei neroverdi all'Olimpico, con i due gol dei giallorossi contesti dagli emiliani. Un messaggio ironico, ma sicuramente molto polemico che si unisce alle proteste per il rigore concesso ai giallorossi.

Peluso ricorda anche l'episodio dello scorso anno quando in Coppa Italia segnò l'1-0 alla Roma, prima che l'arbitro annullasse tutto tra le polemiche. Partita che i bianconeri persero poi 1-0 e che costò l'eliminazione agli uomini di Conte.





LA RISPOSTA DI NAINGGOLAN: "PARLI PURE?"

La risposta al difensore del Sassuolo, ex juventino, non si è fatta attendere e come spesso accade è Radja Nainggolan da Twitter a non trattenersi: "Scusa se mi permetto, ma pure parli? Guarda bene la foto e giudica dopo. Non ho parole" ha postato con le immagini dei due gol giallorossi e del fallo di Maicon allo Stadium.



@fedepelu13 scusa se mi permetto ma pure parli? Guarda bene la foto e giudica dopo... Nn ho parole... pic.twitter.com/8LqIoUVRcc

— Radja Nainggolan (@OfficialRadja) 7 Dicembre 2014