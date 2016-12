Pellegrini: "Vogliamo la finale di Champions"

Un'assenza pesante in casa City sarà quella di Yaya Touré. "Non penso ce la faccia - ha spiegato Pellegrini - Non ha recuperato dal problema muscolare. Speriamo che possa essere a disposizione per il ritorno". Per il cileno una sfida al passato, visto che ha allenato il club più titolato di Spagna nella stagione 2009-2010. "Non mi interessa il passato" ha tagliato corto Pellegrini, che venne cacciato per far posto a José Mourinho nonostante un secondo posto con la bellezza di 96 punti conquistati.



Il tecnico si coccola Aguero: "E' in continua maturazione come giocatore. Più invecchia e più migliora". In difesa è stato recuperato Kompany, ma Pellegrini sembra orientato a confermare la coppia Mangala-Otamendi. "Mangala sta disputando un'ottima stagione, in coppia con Otamendi la porta è rimasta inviolata in quattro delle ultime cinque occasioni".