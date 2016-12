Pellè: "Vedrei bene Conte in una big di Premier"

Graziano Pellè "spinge" Antonio Conte in Premier League dopo gli Europei . L'attaccante del Southampton , che ha un buon rapporto con il ct della Nazionale , ha svelato un piccola retroscena: "Sta studiando l'inglese". Il bomber dell'Italia ha poi continuato: "Sono sicuro che gli manca il campo, ma non credo sappia ancora cosa farà dopo gli Europei. Io lo vedrei bene in Inghilterra, in un top club di Premier League".

Su Conte, infatti, c'è l'interesse del Chelsea e del Manchester United. Per ora solo qualche sondaggio, ma il ct è destinato a lasciare la panchina della Nazionale dopo gli Europei, si spera vittoriosi.



A giugno potrebbe cambiare squadra anche Graziano Pellè che, in questa stagione, ha segnato già 9 gol con la maglia del Southampton: "Con tutto il rispetto per il campionato olandese, ho giocato in Eredivisie per poter potermi rilanciare. Se qualunque top team inglese o qualsiasi top team italiano dovesse interessarsi a me, sarebbe arrogante da parte mia non considerare un'opportunità di questo tipo".



Pellè sarà anche l'attaccante titolare all'Europeo: "L'avversario più difficile è il Belgio mentre il risultato migliore per l'Italia, beh il primo posto. Obiettivo personale? Capocannoniere. Si parte dall'alto per poi scendere...".



Chi vince Serie A e Premier League? "Per la Serie A mi viene spontaneo dire Juventus. Mentre in Inghilterra credo che il Leicester City di Ranieri possa vincere la Premier League".