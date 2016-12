Pellè, consiglio a Conte: "Impara l'inglese"

Graziano Pellè è pugliese come Antonio Conte ma conosce già la Premier League, per questo dà un consiglio al ct che finirà al Chelsea: "Il mister è un grande, ha doti che gli permettono di fare bene ovunque. Non dovrà cambiare atteggiamenti ma lingua: è importante che impari l'inglese, dovrà studiare". La punta del Southampton ha anche parlato di Nazionale: "E' una gioia poter passare la Pasqua in azzurro".