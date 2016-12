Pellè, altro show in Premier. E Conte gli affida l'attacco della Nazionale

MOMENTO D'OROSui 12 punti che i Saints si ritrovano in classifica dopo otto turni, molto incidono i cinque centri collezionati fin qui dall'ex Parma e Cesena. Una vena realizzativa esaltata da un gioco corale ideale per le sue caratteristiche. Per informazioni, riavvolgere il nastro della gara contro il Chelsea fino al momento del contropiede del terzo gol. Pellè segue l'azione, si allarga intelligentemente sulla destra per lasciare spazio all'incursione centrale di Mane e, all'altezza dei 20 metri, riceve palla e scarica il diagonale vincente freddando l'incolpevole Begovic. Una ripartenza da manuale finalizzata da uno dei bomber più in forma in Inghilterra. Trent'anni compiuti a luglio, è forse questo l'apice della carriera dell'attaccante italiano. A proposito di Italia: in serata il ct Conte gli ha regalato una convocazione tanto scontata quanto meritata. Con un tale rendimento in zona gol, vederlo partire titolare in almeno una delle gare contro Azerbaigian e Norvegia (in programma sabato e martedì prossimi) è quantomeno facilmente pronosticabile.