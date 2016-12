Pelè ridimensiona Neymar: "Nulla più che un buon giocatore"

Pelé ridimensiona Neymar. Per 'O Rey, tradizionalmente prodigo di complimenti per il connazionale più volte definito come il suo erede naturale, l'attaccante del Barcellona si sarebbe trasformato improvvisamente in "un buon giocatore" e nulla più. Giudizio espresso nel corso di un un'intervista al magazine 'Placar' che sorprende tanto per il contenuto quanto per i toni, stranamente molto duri: "Non collabora con la squadra, non crea e non arretra, non partecipa alla manovra. E poi, quanti gol ha realizzato di testa?". Pelè ha poi rincarato la dose, dichiarando che "Vasconcelos (ex centrocampista del Santos negli anni '50) era 10 volte meglio".



Sicuramente più tenero, ma comunque sempre critico, con Messi e Cristiano Ronaldo: "Messi è il migliore degli ultimi 10 anni ma usa poco il gioco di testa e si avvale più del sinistro che del piede destro. Cristiano Ronaldo, invece, è piu' vicino a Ronaldo il Fenomeno". Sul nome del giocatore piu' forte di tutti i tempi, Pelé ammette invece che, al giorno d'oggi, lui "sarebbe stato meglio di prima, perché la preparazione fisica è maggiore. Il talento è un dono di Dio, ma se si è ben preparati atleticamente è pure meglio".