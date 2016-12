Pelé, migliorano le condizioni di salute

20:15 - Migliorano le condizioni di Pelé. I medici dell'ospedale Albert Einstein di San Paolo hanno spiegato sabato che "il paziente presenta una buona evoluzione", anche se è ancora ricoverato in terapia intensiva e sottoposto a emodialisi. "E' lucido, conversa, è stabile dal punto di vista respiratorio ed emodinamico - recita l'ultimo bollettino -. La terapia antibiotica non ha subito alterazioni. Tutte le colture (sangue e urina) sono negative".

E a conferma del miglioramento in corso, gli stesi medici alcune ore dopo aver diramato il bollettino hanno annunciato che domani sarà sospesa l'emodialisi. Gran sospiro di sollievo in Brasile e in tutto il Mondo, da tre giorni in ansia per le condizioni di salute di O'Rey.