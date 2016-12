Pelé migliora, l'ospedale: "Condizioni stabili"

17:53 - Altro bollettino medico rassicurante sulle condizioni di Pelé. L'ospedale Albert Einstein di San Paolo ha emesso un altro comunicato che evidenzia i netti miglioramenti delle condizioni di salute di O Rei: "Gli esami di laboratorio sono buoni, il paziente non ha problemi di insufficienza renale, mangia bene, non ha febbre né evidenzia alterazioni respiratorie". Questo il quadro clinico dopo un mercoledì "tranquillo".

Pelé, 74 anni, è ricoverato da giovedì scorso per un'infezione alle vie urinarie che aveva fatto tremare il mondo del calcio. Ancora non si parla di dimissioni per O Rei, che però "passa gran parte della giornata seduto - riferisce il bollettino medico - e sarà sottoposto giovedì ad un'altra valutazione sul recupero della funzione renale. Le sue condizioni al momento sono stabili".