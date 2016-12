Pelè lascia la terapia intensiva

15:52 - Dal Brasile arrivano notizie confortanti su Pelè, che ha lasciato il reparto di terapia intensiva (Uti) dell'ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove è ricoverato dal 24 novembre per un'infezione delle vie urinarie a seguito di un intervento per la rimozione di calcoli del rene, dell'uretra e della vescica. "Il paziente sta reagendo bene al trattamento antibiotico e senza variazioni mediche - recita l'ultimo bollettino - Cammina per la stanza".

Il tre volte campione del mondo - hanno precisato i medici - passerà adesso a effettuare solamente terapia "semi-intensiva". Domani verrà svolta una nuova analisi sulla funzionalità renale. Pelè era stato ricoverato d'urgenza per la prima volta nello stesso ospedale il 12 novembre a causa di un dolore addominale: 'O Rei' era atteso a un evento al Museu Pelè per la presentazione di un libro, ma a tre ore dall'inizio è stato annullato tutto. Dopo la rimozione dei calcoli renali, Pelè è stato dimesso il giorno 15. Una volta lasciato l'ospedale, l'ex campione brasiliano, 74 anni, aveva fatto sapere che avrebbe trascorso una breve convalescenza nella sua casa di Santos. Ma lunedì 24 si è reso necessario un nuovo ricovero a causa di un'infezione alle vie urinarie con il peggioramento delle condizioni: da qui la terapia intensiva e l'emodialisi. Gli ultimi bollettini medici fortunatamente sono confortanti. E il mondo del calcio tira un sospiro di sollievo.