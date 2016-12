Pelé: "Fui a un passo dal vestire la maglia del Napoli"

A Napoli c'era Omar Sivori. C'era, soprattutto, Diego Armando Maradona . E poteva (doveva) esserci anche Pelé . Lo sappiamo oggi, la voce magari circolava già qualche decina di anni fa (ricordarsene...), ma di sicuro questa è una voce autorevole perché è quella -diretta- di O Rei, oggi 76 anni, e dell'ex presidente del Napoli Roberto Fiore , oggi 92enne. Clamoroso quanto si vuole, suggestiva quanto basta per capire come a Napoli si sia sempre pensato molto in grande. Negli Anni Sessanta, ai tempi di Maradona e anche oggi, con De Laurentiis e Higuain e un progetto appena sfumato: lo scudetto.

PELE': "IO VICINO AL NAPOLI"Ecco quel che ha detto Pelé, intervenuto in occasione della presentazione del film "Pelé: birth of a legend". "In alcuni momenti sono stato vicino a lasciare il Brasile per trasferirmi in Europa. Sarei potuto andare al Real Madrid, in Spagna, oppure al Napoli, in Italia. Ci furono anche altri interessamenti da parte di top club europei quali Manchester United e Juventus, ma alla fine ho reputato corretto continuare la mia carriera in Brasile. Rimpianti? Non ne ho. Militavo nel Santos, all’epoca una delle compagini più forti al mondo”.